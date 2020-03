Tivoly : résultats 2019 et point sur la crise sanitaire

(Boursier.com) — Le groupe Tivoly a dégagé l'an dernier un résultat opérationnel de 3 ME, après 4,5 ME de dotation aux amortissements. En baisse par rapport à 4 ME en 2018, il est impacté négativement d'après Tivoly par un léger déstockage de produits fabriqués après une année où ces stocks avaient augmenté. Le bénéfice net s'établit à 1,93 ME contre 3,37 ME un an plus tôt.

Ces résultats permettent au Conseil d'Administration de proposer à l'Assemblée Générale annuelle du 15 mai 2020, un dividende de 0,6 euro par action. La structure financière de Tivoly reste solide avec un gearing de 53,8%, (43,9 % hors impact IFRS16). L'endettement net s'établit à 18,5 ME pour 34,4 ME de capitaux propres. Cet endettement a progressé de 4,1 ME, dont 3,3 ME résultant de l'application de IFRS16. Les disponibilités ont augmenté sur l'exercice de 1,1 ME s'établissent à 7,3 ME.

A partir du lundi 23 mars, les sites de production en Europe continentale ont été progressivement fermés pour une durée d'une semaine reconductible. En parallèle, Tivoly a mis en place une organisation de crise afin d'assurer la continuité de ses relations commerciales pendant cette période perturbée. A ce jour, les sites sont toujours opérationnels aux USA, au Royaume-Uni et au Mexique, zones géographiques qui seront vraisemblablement affectées ultérieurement par le virus. En Chine, les sites sont de nouveau opérationnels à 100% depuis début mars.