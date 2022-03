Tivoly : Peugeot Frères Industrie a acquis le bloc de contrôle de Holding Tivoly

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 18 mars à l'AMF, complété par un courrier reçu le 22 mars, la société par actions simplifiée Peugeot Frères Industrie, a déclaré avoir franchi, le 15 mars, indirectement en hausse, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée Holding Tivoly, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la société Tivoly. Elle détient indirectement 810.113 actions Tivoly représentant 1.587.420 droits de vote, soit 73,12% du capital et 80,49% des droits de vote de la société.

Le groupe familial Tivoly ne détient plus aucune action...

Ce franchissement de seuils résulte l'acquisition du contrôle de la société Holding Tivoly par la société Peugeot Frères Industrie, réalisée par l'acquisition d'un bloc d'actions Holding Tivoly représentant 78,08% du capital et des droits de vote de cette dernière.

Par le même courrier, Peugeot Frères Industrie a notamment indiqué que les acquisitions d'actions ont été financées sur les fonds propres de Peugeot Frères Industrie. Cette société agit de concert avec Holding Tivoly et M. Jean-François Tivoly.

A la suite de ces acquisitions d'actions, Peugeot Frères Industrie contrôle indirectement, par l'intermédiaire de la société Holding Tivoly (qu'elle contrôle), la société Tivoly SA tout en envisageant d'accroître sa participation indirecte dans la société Tivoly SA par l'intermédiaire de Holding Tivoly dans le cadre de l'offre publique visant les actions Tivoly.

Gouvernance

Peugeot Frères Industrie indique vouloir poursuivre le développement de Tivoly SA dans une vision de long terme en lui apportant, dans le cadre d'une gouvernance pérennisée, l'expertise de ses équipes et en lui faisant bénéficier des autres ressources du groupe. Jean-François Tivoly restera donc président directeur-général de Tivoly SA le temps qu'une dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général soit mise en place conformément aux meilleurs pratiques de gouvernement d'entreprise.

Jean-François Tivoly restera ensuite impliqué dans la conduite de la société en tant que président du conseil d'administration.

Peugeot Frères Industrie n'envisage pas de projet de fusion, de réorganisation, de liquidation ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de Tivoly SA; mais a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire visant les actions Tivoly à l'issue de l'offre publique.

A la suite de la réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle de Holding Tivoly par Peugeot Frères Industrie, la composition du Conseil d'administration de Tivoly SA a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle configuration de l'actionnariat. Le Conseil est désormais composé de 7 membres au total, dont 4 ont été proposés par Peugeot Frères Industrie et 3 par Jean-François Tivoly (avec, à chaque fois, au moins un administrateur indépendant).

Il s'agit de : Jean-François Tivoly (président directeur-général) ; Mme Isabelle Duranthon ; Holding Tivoly, représentée par Thibault Martin-Dondoz ; Edouard Tivoly ; Frédéric Villain ; Mme Camille Volant et Mme Sophie Vernier-Reiffers.

Le conseil d'administration dans sa composition actuelle ne sera pas modifié jusqu'à la clôture de l'offre.