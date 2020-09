Tivoly : perte nette de 2,1 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tivoly présente sur le 1er semestre 2020, un chiffre d'affaires de 33 ME.

Dans un contexte fortement marqué par la progression géographique de la pandémie Covid-19 au cours du premier semestre 2020, l'activité est en retrait de 24% à taux de change et périmètre constants.

Le résultat opérationnel est de -1,5 ME.

Face à l'arrêt brutal des marchés industriels, notamment aéronautiques, et aux incertitudes sur le calendrier de la reprise, le Groupe a procédé à des dépréciations d'actifs à hauteur de 0,5 ME. Le résultat net part du Groupe s'établit ainsi à -2,1 ME.

La dette financière nette du Groupe s'établit à 20,4 ME au 30 juin 2020, contre 18,5 ME au 31 décembre 2019, et 21 ME au 30 juin 2019.