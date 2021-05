Tivoly : le dividende sera payé le 28 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire de Tivoly, qui s'est tenue le vendredi 21 mai, a adopté l'ensemble des résolutions présentées. Notamment, les actionnaires ont approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et l'affectation du résultat de l'exercice.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement pour une durée de 3 ans des mandats d'administrateurs de Mmes Dorothée Gallois-Cochet et Isabelle Duranthon, de Messieurs Daniel Magyar, Marc Tivoly et Jean-François Tivoly ainsi que de Holding Tivoly représentée par Monsieur Edouard Tivoly. Ils ont également acté la fin du mandat de Paul Kempf, conformément aux statuts de la société. Ils ont renouvelé le mandat d'un co-commissaire aux comptes titulaire en la société KPMG, et d'un co-commissaire aux comptes suppléant, en la société Salustro Reydel, pour une période de 6 années.

L'Assemblée générale a également approuvé la proposition de distribution d'un dividende de 0,55 euro par action au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020. La mise en paiement du dividende est prévue le 28 mai 2021.