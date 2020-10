Tivoly : le chiffre d'affaires sur 9 mois s'élève à 50,2 ME

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires de Tivoly sur 9 mois s'élève à 50,2 ME, en retrait de 20,5% par rapport au 30 septembre 2019. Pour rappel, sur les 6 premiers mois, au 30 juin 2020, la baisse était de 24,3%. Sur le T1, le chiffre d'affaires était en recul de 16,9%, pour atteindre sur le T2 une baisse de 32,4%. Sur le T3, la tendance est à l'amélioration, avec un chiffre d'affaires de 17,2 ME, en baisse de 12,1% par rapport au T3 de 2019.

-En France et en Europe, la pertinence de l'offre et la notoriété des marques favorisent un niveau record de ventes, sur le T3, dans le bricolage et le pro. L'activité industrielle reste à un point bas, mais donne des signes d'amélioration lente sur le T3.

-En Amérique du Nord, l'activité a subi un fort ralentissement sur le semestre, mais les entrées de commandes sur septembre marquent une progression par rapport à 2019, sans qu'il soit possible de préjuger la pérennité de ce revirement positif de tendance, compte tenu du contexte sanitaire mondial et électoral local.

-En Asie, le niveau d'activité est en très forte progression par rapport à 2019.

Le Groupe dont la structure financière est saine et solide confirme sa stratégie de développement long terme portée par ses deux marchés complémentaires Industrie et Bricolage.