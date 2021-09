Tivoly : le bénéfice net retrouve un niveau supérieur à 2019

(Boursier.com) — Le groupe d'outillage Tivoly a dégagé au premier semestre 2021 un EBITDA de 4,2 ME, soit 10,1% des ventes (41,8 ME, en progression de 26% à taux de change et périmètre constants) contre 3% au premier semestre 2020 et 9,8% au premier semestre 2019.

Le résultat opérationnel repasse positif de 1,9 ME et le bénéfice net retrouve un niveau supérieur à 2019, à 1,4 ME. Ce résultat prend en compte une charge non récurrente de 0,5 ME.

La structure financière continue à s'améliorer fortement, avec un endettement net au 30 juin 2021 de 11,7 ME contre 20,4 ME au 30 juin 2020, soit une baisse sur douze mois de 8,7 ME Au 30 juin 2021, les capitaux propres s'élevaient à 32,6 ME et les disponibilités à 18,5 ME.

Tivoly continue à rester confiant quant à sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance rentable et durable.