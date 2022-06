Tivoly : dissociation des fonctions de gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Tivoly SA, réuni le 10 juin, a acté la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général.

Il a nommé Stéphane Le Mounier en qualité de Directeur général de Tivoly SA, à compter du 13 juin 2022.

Le principe de dissociation des fonctions de Président et de Directeur général avait été annoncé le 3 février, dans le cadre du projet d'acquisition de la majorité des actions de Holding Tivoly par Peugeot Frères Industrie.

Stéphane Le Mounier dispose d'une solide expertise en direction d'entreprises industrielles et a effectué un long parcours de près de 30 ans chez SKF Group dont il a été le Président France. Il est ensuite intervenu comme Senior Advisor auprès de fonds d'investissements et comme entrepreneur dans le domaine de la commercialisation de pièces détachées automobiles. Il a enfin porté opérationnellement le carve-out de Kandelium Group GmbH, leader mondial de la chimie minérale, impulsé par Latour Capital.

Jean-François Tivoly, qui reste Président du Conseil d'administration de Tivoly, a déclaré : "Nous sommes très heureux de l'arrivée de Stéphane Le Mounier dont le profil répond parfaitement à nos enjeux de développement, français et internationaux, " Consumer " et " Industry ", avec un sens fort de l'humain". Stéphane Le Mounier a ajouté : "Je suis ravi de l'opportunité qui m'est donnée de prendre la Direction de ce beau Groupe, dont je partage les valeurs familiales, et d'accompagner une nouvelle phase d'accélération dans le prolongement des projets déjà engagés".