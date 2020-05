Tivoly : chiffre d'affaires trimestriel en repli de 17%

(Boursier.com) — Le groupe Tivoly a réalisé sur le premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 18,4 ME, en retrait de - 16,9 % à taux de changes et périmètre constants. A taux de changes réels, l'activité est en baisse de - 16,5%.

L'activité du 1er trimestre a été affectée par la pandémie mondiale COVID-19 qui s'est diffusée à des dates différentes dans les zones géographiques où Tivoly est présent.

Le groupe explique avoir d'abord été impacté par les mesures de confinement en Chine où il a constaté une légère baisse de la demande sur le mois de février 2020. Ensuite, à partir de mi-mars, avec l'entrée en confinement de l'Europe, puis des Etats-Unis, la demande client a baissé brutalement. Cette situation a entraîné en particulier un retrait du chiffre d'affaires en Europe de - 16,28 % sur le premier trimestre à taux de changes et périmètre constants, de - 14,66 % aux USA et - 42,95 % en Asie.