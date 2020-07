Tivoly : chiffre d'affaires semestriel en repli de 25%

(Boursier.com) — Tivoly a réalisé sur le premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 33 ME, en retrait de -25% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2019.

En France, et en Europe, l'activité baisse de l'ordre de 25%, malgré des ventes tirées par la distribution et le bricolage, qui viennent compenser, significativement mais partiellement, le gel des commandes dans les industries aéronautique et automobile. Globalement, Tivoly annonce continuer de prendre des parts de marchés sur tous ses marchés en restant dans une bonne dynamique de conquête commerciale.

En Amérique du Nord, l'activité subit le fort ralentissement général de l'économie qui a affecté les ventes de l'ordre de 31%. En Asie, qui est sortie en premier de la crise sanitaire, le groupe a retrouvé une forte progression de l'activité avec une augmentation de 19% en cumul sur le premier semestre.