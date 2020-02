Tivoly : CA annuel de 83 ME

(Boursier.com) — Tivoly a affiché pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 83 ME contre 80,5 ME en 2018. L'activité est soutenue par la qualité, l'innovation et une bonne dynamique commerciale, estime le groupe. Cette performance s'inscrit dans un environnement économique toujours complexe. En France, l'activité progresse de +2,9% dans un contexte de ralentissement dans l'industrie sur le dernier trimestre. En Amérique du Nord, l'activité est en forte progression de 13,2%, dans un contexte géo-politique tendu et malgré un ralentissement général de l'économie sur le dernier trimestre. Dans les autres pays d'Europe, l'activité a enregistré une baisse de 10,3% en Espagne, du fait d'un ralentissement dans l'industrie sur les derniers mois de 2019, et de l'ordre de -18,5 % au Royaume-Uni du fait des perturbations inhérentes au Brexit. En Asie, la nouvelle reconfiguration autour des sites de Changshu (PRC) commence à porter ses fruits. On constate un repli technique de l'activité conforme aux attentes à -1,5%.

Au global, la progression de l'activité de 3% constitue selon le groupe "une bonne performance qui s'inscrit dans une dynamique solide". Le groupe confirme sa stratégie de développement long terme, portée par l'innovation, et l'international dans le respect des spécificités des marchés locaux.