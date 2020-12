Tivoly : agenda à suivre en 2021

Tivoly : agenda à suivre en 2021









Crédit photo © Tivoly

(Boursier.com) — Tivoly , groupe industriel ayant pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels, publie son agenda financier 2021. Toutes les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d'Euronext à Paris, aux dates suivantes...

- 24 février 2021 : Chiffre d'affaires annuel 2020

- 22 mars 2021 : Résultats annuels 2020

- 13 mai 2021 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

- 13 mai 2021 : Assemblée Générale

- 22 juillet 2021 : Chiffre d'affaires du 2è trimestre 2021

- 15 septembre 2021 : Résultats du 1er semestre 2021

- 29 octobre 2021 : Chiffre d'affaires du 3è trimestre 2021.