Tivoly : agenda à suivre

(Boursier.com) — Tivoly, groupe industriel ayant pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels, publie son agenda financier 2020.

- Chiffre d'affaires annuel 2019 : 24 février 2020

- Résultats annuels 2019 : 24 mars

- Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 13 mai

- Assemblée Générale : 15 mai

- Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 : 22 juillet

- Résultats du 1er semestre 2020 : 15 septembre

- Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : 29 octobre.

Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d'Euronext à Paris.