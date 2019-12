Titres-restaurant : Sodexo aussi, conteste et fait appel

Titres-restaurant : Sodexo aussi, conteste et fait appel









Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — A son tour, Sodexo se fend d'un communiqué de presse pour prendre acte de la décision de l'Autorité de la concurrence française de sanctionner plusieurs émetteurs de titres-restaurant en France en raison de pratiques mises en oeuvre dans ce secteur.

Les sanctions touchent Edenred pour 157 ME, Sodexo, qui écope de 126 ME, Natixis Intertitres, avec 83 ME et enfin la société Up, 45 ME.

Comme Natixis et Edenred avant lui, Sodexo conteste "avec la plus grande fermeté, cette décision qui témoigne d'une appréciation totalement erronée des pratiques en cause et du fonctionnement du marché."

Sodexo réfute le caractère anticoncurrentiel des échanges d'informations via la Centrale de Règlement des Titres et qui ne présentaient pas de caractère stratégique. "Le grief de verrouillage du marché est tout aussi injustifié dès lors notamment que le marché est caractérisé par l'entrée de plusieurs nouveaux acteurs", écrit le groupe.

Sodexo a décidé de faire appel de cette décision.