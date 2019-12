Titres-restaurant : Edenred va faire appel de la sanction

(Boursier.com) — Edenred prend acte de la décision de l'Autorité de la concurrence française notifiée ce jour à la Centrale de Remboursement des Titres et à plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Edenred France qui a été le plus lourdement sanctionné avec une amende de 157 millions d'euros.

Edenred conteste la sanction dont on annonçait déjà les prémices au mois d'octobre et réfute catégoriquement les deux griefs reprochés par l'Autorité de la concurrence française. Le groupe compte faire appel de la décision de l'Autorité de la concurrence devant la Cour d'Appel de Paris, pour en demander l'annulation.

"Edenred ne partage pas l'analyse de l'Autorité de la concurrence, notamment son appréciation du caractère concurrentiel du marché français des titres-restaurant. La multiplicité des acteurs, la richesse des innovations et la diversité des solutions, notamment digitales, offertes aux clients, aux commerçants et aux utilisateurs, témoignent de l'ouverture et du fort dynamisme du marché des titres-restaurants en France", écrit Edenred.

L'Autorité de la concurrence a annoncé mercredi avoir infligé 414 ME d'amendes aux sociétés Edenred, Sodexo, Natixis Intertitres et Up, pour une entente portant sur des échanges d'informations et un "verrouillage" du marché des titres restaurant.

Derrière Edenred et les 157 ME, on retrouve Sodexo, qui écope de 126 ME d'amende, puis Natixis Intertitres, avec 83 ME et enfin la société Up, 45 ME.