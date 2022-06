Titan Cement : une page se tourne à la direction

(Boursier.com) — Au terme d'une période de consultation et de coopération étroites avec les actionnaires principaux, le Conseil d'administration de Titan Cement International a, lors de sa réunion du 20 juin, annoncé plusieurs changements au sein de son équipe de direction générale.

Marcel Constantin Cobuz rejoindra le Groupe en tant que membre du Comité exécutif à compter du 1er juillet, et succédera à Dimitri Papalexopoulos au poste de Président du Comité Exécutif à compter du 15 octobre.

M. Papalexopoulos assumera la fonction de Président du Conseil d'administration, et succédera à M. Arapoglou le 1er janvier 2023.

Marcel Cobuz, de nationalité française et roumaine, compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des matériaux de construction et d'infrastructure et a occupé divers postes de direction, d'innovation et de transformation chez Lafarge et Holcim, notamment CEO Europe et membre du Comité exécutif de LafargeHolcim.

"La décision de notre Conseil d'administration marque une étape majeure et positive pour Titan Cement International et ses actionnaires", commente Takis Arapoglou.

Rappelons que sous la direction de Dimitri Papalexopoulos, le Groupe Titan s'est développé à l'international, a renforcé sa culture de l'excellence opérationnelle, et a accompli d'importants progrès en matière de décarbonisation et de numérisation.