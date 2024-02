Titan Cement : Rentabilité record pour le Groupe en 2023

(Boursier.com) — Titan Cement International SA publie une déclaration intermédiaire en prévision de la publication de ses résultats annuels qui seront communiqués le 13 mars, tandis que les résultats préliminaires non audités pour la performance de l'ensemble de l'année 2023 dépassent les attentes des analystes et de la presse.

"Sur la base des comptes consolidés actuels non audités, le groupe enregistrera une rentabilité record : grâce à une forte demande en 2023 pour tous les produits principaux, à des prix fermes, à des gains d'efficacité opérationnelle, -à la suite de nos investissements- et à la performance des coûts de l'énergie", le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023 devrait dépasser les 2.540 millions d'euros, l'EBITDA devrait s'élever à plus de 535 million d'euros (contre 331 millions d'euros en 2022) et le résultat net après impôts et intérêts minoritaires plus que doubler par rapport à l'année précédente, dépassant 265 millions d'euros.

Le Résultat par Action devrait ensuite croître au-delà de 3,4 euro/action. La dette nette du groupe à la fin de 2023 a atteint 660 millions d'euros, contre 797 millions d'euros en décembre 2022 et par conséquent, le ratio dette nette/ EBITDA devrait baisser à environ 1,2x.

Titan Cement Group publiera ses résultats financiers audités de l'année 2023, le 13 mars 2024 et une conférence téléphonique est prévue le même jour, suivie d'une session de questions-réponses.