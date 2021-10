Titan Cement : Programme de rachats d'actions

(Boursier.com) — Titan Cement International SA annonce que la société et sa filiale TITAN Cement Company SA ont acheté un total de 10.910 actions de Titan Cement International SA sur Euronext Brussels et la Bourse d'Athènes au cours de la période du 21 octobre 2021 au 28 octobre 2021.

Le programme est mis en oeuvre conformément aux règles et réglementations applicables en matière de rachat d'actions.