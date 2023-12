Titan Cement : placement privé d'obligations et perspectives

(Boursier.com) — Titan Global Finance Plc, filiale de Titan Cement International SA ("TCI"), a réalisé avec succès un placement privé d'un montant total de 150 millions d'euros d' une nouvelle émission d'Obligations, avec un coupon de 4,25% par an, arrivant à échéance en juin 2029 et garanties par TCI. Les Obligations seront émises au pair et seront cotées à l'Irish Stock Exchange Plc, opérant sous l'appellation Euronext Dublin. L'émission a été arrangée par Eurobank SA, National Bank of Greece SA, Alpha Bank SA, et Piraeus Bank SA.

Les Obligations ont été offertes auprès de banques, d'investisseurs institutionnels grecs et de clients professionnels tels que définis dans la directive MiF?D II.

Le produit de l'émission des Obligations sera utilisé aux fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement de la dette de 2024. Reflétant les récentes améliorations de la note de crédit (S&P à BB avec une perspective positive, Fitch à BB+ avec une perspective stable), les Obligations contiennent du coût et des termes favorables pour le Groupe Titan dans les conditions actuelles du marché. L'émission est conforme à la stratégie du Groupe visant à optimiser sa structure de capital, à étendre le profil d'échéance de sa dette et à réduire ses coûts de financement futurs.

Comme annoncé le mois dernier, le Groupe Titan a réalisé une forte croissance du chiffre d'affaires (1.892 millions d'euros) et de la rentabilité (EBITDA 397 millions d'euros) au cours des 9 premiers mois de l'année. Cette dynamique s'est poursuivie au quatrième trimestre et fondée sur des perspectives positives et une expansion de la marge qui perdurent, le Groupe prévoit de réaliser des ventes en excès de 2.500 millions d'euros et d'un EBITDA supérieur à 500 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2023.