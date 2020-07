Titan Cement : offre d'obligations pour 250.000.000 euros par Titan Global Finance PLC

(Boursier.com) — L'offre d'un montant nominal total de 250 millions d'euros d'obligations garanties arrivant à échéance en 2027, avec un coupon de 2,75% par an, qui seront émises par TITAN GLOBAL FINANCE PLC, filiale de Titan Cement International S.A., et garanties par la société ainsi que par Titan Cement Company S.A., aussi longtemps que cette dernière restera garante pour les Obligations, a été achevée aujourd'hui.

Les commandes enregistrées ont été plus que 2 fois le montant nominal de l'offre. La date de clôture a été fixée au 9 juillet 2020. Le 7 juillet 2020, l'Émetteur déposera auprès du Irish Stock Exchange plc, opérant sous l'appellation Euronext Dublin, une demande d'admission des Obligations en liste officielle et à la négociation sur le Global Exchange Market (GEM), qui est le marché boursier réglementé de Euronext Dublin.

L'Émetteur utilisera le produit de l'émission des Obligations pour le rachat anticipé d'une partie ou la totalité de ses obligations en circulation garanties de 300 ME à 3,5% en circulation arrivant à échéance en 2021, conformément au mémorandum d'offre d'achat du 29 juin 2020, ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement de dettes bancaires.

HSBC Bank plc et Société Générale assurent les fonctions de Coordinateurs globaux conjoints et de Teneurs de livres physiques conjoints, Citigroup Global Markets Limited celle du Coordinateur global conjoint et de Teneur de livre conjoint, ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas et Raiffeisen Bank International AG celle de Teneurs de livres conjoints, tandis qu'Alpha Bank A.E., Eurobank S.A., National Bank of Greece S.A. et Piraeus Bank S.A. ont assuré la fonction denCo-gestionnaires.