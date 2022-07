Titan Cement International : programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Titan Cement International S.A. (Euronext Bruxelles, ATHEX et Euronext Paris, TITC) annonce que son Conseil d'Administration a décidé de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions propres pour un montant maximum de 10.000.000 euros sur Euronext Bruxelles et la Bourse d'Athènes.

La durée prévue du programme est de maximum de 6 mois et son lancement est prévu pour le, ou vers le 1er septembre 2022, après la fin du programme actuellement en cours.

La société peut résilier, suspendre ou reporter le programme si cela est jugé approprié selon la stratégie d'investissement de la Société. Le programme sera mis en oeuvre conformément aux règles et réglementations de rachat d'actions propres en vigueur. Les actions ainsi rachetées seront détenues comme des actions propres et pourront également être utilisées dans le cadre des plans d'incitation des employés.