Titan Cement : en manque de visibilité malgré de bons résultats sur 9 mois

(Boursier.com) — Le spécialiste des matériaux de construction et d'infrastructure, Titan Cement, a maintenu sa dynamique au 3e trimestre, enregistrant notamment de solides résultats en Grèce, aux Etats-Unis et en Europe du Sud-Est. Les ventes au 3e trimestre ont augmenté de 5,9% pour s'établir à 663,2 millions d'euros (626,3 ME l'année dernière), tandis que l'Ebitda a sensiblement progressé de 63,6% d'une année sur l'autre pour se situer à 155,5 ME.

L'accroissement des volumes, le soutien apporté par les prix, les gains d'efficacité opérationnelle, l'amélioration de la composition des carburants et la maîtrise des coûts énergétiques sont autant de facteurs ayant contribué au redressement des marges. Malgré des fléchissements des coûts de l'énergie, tels que les carburants et l'électricité par rapport aux niveaux records enregistrés en 2022, les contraintes de coûts ont persisté, avec des facteurs tels que la main-d'oeuvre, les matières premières et autres coûts de production en hausse. Toutefois, le positionnement dynamique du Groupe sur des marchés présentant des caractéristiques de croissance a permis de maintenir des niveaux de demande inchangés au T3 et depuis le début de l'année.

En conséquence, les ventes du Groupe pour les 9 premiers mois de 2023 ont atteint 1.892,2 ME, en hausse de 13,9%, tandis que l'Ebitda en cumul annuel est ressorti à 396,7 ME, soit une progression de +71,5% par rapport à 2022.

Le résultat net du Groupe après impôts et intérêts minoritaires (NPAT) sur les 9 premiers mois de 2023 a plus que doublé pour atteindre 197,6 ME (89,1 ME à la même période en 2022).

Dans le sillage des solides niveaux d'Ebitda de 397 ME et malgré des dépenses d'investissement ambitieuses et axées sur la croissance de 158 ME, mettant l'accent sur l'expansion efficace des capacités, les économies de coûts de production, les projets de décarbonisation, de numérisation et de logistique, le Flux de trésorerie opérationnelle disponible s'est monté à 160 ME pour les 9 premiers mois de l'année, contre une sortie nette de 73 ME l'année dernière.

Noté Investment Grade

La dette nette du Groupe affichait à la fin du T3 2023 une diminution de 147 ME en glissement annuel, pour s'établir à 765 ME. Compte tenu des niveaux de rentabilité élevés, le ratio dette nette/ Ebitda est ainsi ressorti à 1,5x, un niveau compatible avec les notations d'Investment Grade. L'été dernier, Fitch a attribué à TCI la note 'BB+', tandis que S&P a également révisé la note de crédit de TCI à 'BB' avec une perspective positive, en septembre 2023.

Nouveau programme de rachat d'actions

Lors de sa réunion du 8 novembre, le Conseil d'administration a décidé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, pour une valeur totale de 20 ME et une durée prévisionnelle de 9 mois. Le nouveau programme débutera une fois le programme actuel achevé. Ce dernier a été commencé en mars 2023 pour une valeur totale de 10 ME et devrait se terminer d'ici le 30 novembre.

Perspectives

Malgré des signes de résilience en 2023, l'impact du resserrement monétaire contre l'inflation devrait temporairement refroidir l'activité économique dans les différentes régions du monde présentant des perspectives de croissance divergentes. Les récents événements géopolitiques ont encore perturbé les tendances économiques et, une fois encore, la visibilité reste limitée.

Le Groupe entend maintenir sa Stratégie 2026 pour assurer sa croissance au cours des prochains exercices, en s'appuyant sur son modèle opérationnel local fondé sur la performance et soutenu par une exécution rapide. Les priorités du Groupe restent la poursuite de la consolidation de ses solides implantations locales, grâce à l'expansion de son réseau de logistique et de distribution et au renforcement de sa présence tout au long de la chaîne de valeur, à l'accélération de la croissance à l'aide de nouveaux matériaux et modèles de service offrant de nouveaux produits verts ainsi que des produits innovants à haute performance et à l'utilisation de la technologie comme catalyseur de croissance essentiel via une fabrication numérique de bout en bout et une expérience client et logistique dynamique.