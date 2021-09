Titan Cement : calendrier financier pour 2022

(Boursier.com) — Titan Cement International S.A. (Euronext Bruxelles, ATHEX et Euronext Paris, TITC) annonce son calendrier financier pour 2022.

-17 mars 2022 : Publication des résultats financiers du quatrième trimestre 2021 et annuels 2021

-11 avril 2022 : Publication du Rapport Annuel Intégré 2021

-12 mai 2022 : Publication des résultats financiers du premier trimestre 2022

-12 mai 2022 : Assemblée générale annuelle des actionnaires

-28 juillet 2022 : Publication des résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2022

-10 novembre 2022 : Publication des résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2022.