Tipiak : une prime spéculative

(Boursier.com) — Tipiak recule de 1,5% à 67 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre s'est élevé à 99,8 millions d'euros, soit un niveau identique à celui du 1er semestre 2022. Le secteur Sec affiche une progression de ses ventes (+5,6%). Le chiffre d'affaires est en baisse de- 4,2% dans le secteur Froid. Les ventes en volume (tonnes) sont en recul de -7% (dont -5% dans le secteur Sec et -12% dans le secteur Froid). Les ventes semestrielles réalisées à marque Tipiak (72% du chiffre d'affaires total) sont en retrait de 2,4%. Au cours de la période, le groupe a engagé à hauteur de 4,9 ME le programme d'investissements industriels prévu pour 2023 (12,4 ME).

Il est rappelé que le résultat du 1er semestre est peu significatif : l'essentiel du résultat annuel est réalisé au 2e semestre en raison de la forte saisonnalité structurelle de l'activité. Il est cependant en perte de -3,7 ME (-1,3 ME au 1er semestre 2022)

Evolution de la gouvernance

Le Conseil d'administration de Tipiak, réuni le 29 septembre, a décidé de confier à Jean-Joseph Schiehlé les fonctions de Président du Conseil d'administration à compter du 1er janvier 2024. Il cumulera ainsi à compter de cette date les fonctions de Président du Conseil d'administration, Directeur Général et administrateur de Tipiak.

Hubert Grouès conservera ses fonctions d'administrateur jusqu'au terme de son mandat à l'issue de l'Assemblée générale appelée à se tenir en 2024.

Perspectives 2023

L'environnement global reste marqué par un niveau d'inflation élevé qui pèse sur la consommation alimentaire, tant en France qu'à l'International. Dans ce contexte, le groupe met en place les plans d'action devant lui permettre de préserver ses parts de marché en GMS France à marque Tipiak. Le recul des ventes de produits traiteur du secteur Froid, particulièrement celles réalisées avec un client majeur à l'International, devrait avoir un impact significatif sur les résultats économiques de l'exercice 2023 comparés à ceux de 2022.

Tipiak indique poursuivre, avec la banque d'affaires Macquarie Capital, l'étude de différentes options stratégiques d'évolution actionnariale pour la poursuite de son développement à long terme en France et à l'international.

"L'annonce du 7 septembre par le management de l'étude de différentes options stratégiques d'évolution actionnariale a dopé le titre", rappelle Portzamparc... "Nous intégrons une prime spéculative de 20% à notre valorisation fondamentale, notre objectif de cours ressort ainsi à 73 euros, contre 63 euros précédemment". Verdict : "Nous maintenons notre opinion Renforcer"...