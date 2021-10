Tipiak : sans réaction

(Boursier.com) — Pas de réaction pour Tipiak qui campe à 69,50 euros, alors qu'au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 87,7 millions d'euros, en progression de +3% par rapport à 2020, et de 9% par rapport à 2019.

L'excédent brut d'exploitation ressort à 5,7 ME (5,1 ME au 1er semestre 2020). Le résultat opérationnel est de 0,2 ME.

Dans le prolongement des effets de la crise Covid-19, les activités du groupe ont évolué de manière contrastée. Sur la période, le groupe a engagé son programme d'investissements industriels prévu pour 2021 (12,9 ME), portant essentiellement sur l'acquisition de nouvelles lignes de conditionnement, l'amélioration de la productivité et l'évolution des systèmes d'information.

Le résultat net et une perte de -0,5 ME (-1 ME au 1er semestre 2020).

Perspectives affichées

Tipiak rappelle que le 1er semestre est peu significatif, l'essentiel du résultat étant réalisé au 2e semestre en raison de la forte saisonnalité structurelle de l'activité.

Le 2e semestre sera toutefois marqué par une forte inflation des coûts (matières premières, emballages, énergies, transports) et une pénurie de main d'oeuvre en production. Dans ce contexte très volatil et incertain, le groupe met en place les plans d'actions et les moyens qui devraient lui permettre de renforcer ses positions commerciales et préserver ses résultats économiques et financiers.

"Cette publication ressort légèrement au-dessus de notre attente" commente Portzamparc qui souligne donc aussi que le S1 est cependant "peu significatif" pour Tipiak, l'essentiel du résultat annuel étant réalisé au S2. "Nous maintenons ainsi à ce stade nos prévisions, notre objectif de cours et notre opinion inchangés" conclut l'analyste qui vise un cours de 74,50 euros.