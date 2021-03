Tipiak : sans réaction

(Boursier.com) — Tipiak reste stable sur les 66 euros ce lundi en bourse de Paris, alors que le chiffre d'affaires net consolidé du groupe en 2020 s'est établi à 199,1 millions d'euros, en progression de +2,5% par rapport à celui de 2019 (194,2 ME). La crise Covid-19 a impacté les activités du groupe de manière contrastée.

Dans le contexte sans précédent de cette pandémie, Tipiak a mis en place les plans d'action et les moyens nécessaires pour lui permettre de préserver au mieux ses positions commerciales, la santé et l'emploi de ses salariés ainsi que ses performances économiques. Il a soutenu le développement de la marque Tipiak en France et à l'international, et a réalisé un programme d'investissements très importants (23,5 ME). Le résultat opérationnel s'établit à 6,3 ME, en progression de +2,6 ME (+70%), grâce à l'évolution favorable des prix d'achat et à la bonne maîtrise des coûts opérationnels variables et fixes. Le résultat net consolidé s'élève à 3,2 ME, en hausse de 1,5 ME soit +88% par rapport à 2019.

Perspectives affichées

La crise devrait continuer à impacter les activités de Tipiak de manière contrastée selon les catégories de produits et les circuits de distribution, tant en France qu'à l'international. Dans ce contexte inédit et incertain, Tipiak, s'appuyant sur ses atouts stratégiques, maintiendra sa politique de renforcement de parts de marché et de soutien à la croissance de l'activité grâce notamment à ses dépenses publicitaires et à la poursuite de son programme d'investissements industriels.

Le groupe Tipiak envisage la poursuite de la progression de ses ventes et la consolidation des résultats économiques 2021. Ces perspectives restent conditionnées par le niveau de consommation en France, l'évolution des prix de vente aux clients et des prix d'achat des matières premières stratégiques, l'ampleur et la durée de la pandémie.

Le conseil d'administration de Tipiak proposera à l'Assemblée générale du 22 juin, le versement d'un dividende de 1,65 euro par action.

"Ces résultats ressortent globalement conformes à nos attentes" estime Portzamparc qui maintient à ce stade ses prévisions et son opinion 'Renforcer' inchangée en visant un cours de 74,50 euros".