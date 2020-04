Tipiak : sans réaction

(Boursier.com) — Tipiak est stable à 66,50 euros ce mercredi. Sur un CA déjà publié de 194,2 ME, en hausse de 0,6%, le ROC est ressorti en progression de 14,6% à 4,7 ME (MOC de 2,4% en hausse de 30pb) porté par la progression des ventes à marque Tipiak (marge supérieure), l'effet favorable de la réduction des promotions et la bonne maîtrise des coûts opérationnels. Le RNPG est ressorti cependant en retrait de 0,5 ME à 2,3 ME, en raison de l'imposition du CICE en 2019.

Le management a profité de cette publication pour faire le point sur l'impact du Covid-19 sur ses ventes 2020... La société constate sans surprise une accélération de ses ventes en secteur sec et plats cuisinés. La demande en produits traiteurs a en revanche chuté dans les circuits de distribution spécialisés.

Le management manque à l'heure actuelle de visibilité sur l'impact final sur ses performances financières 2020. La société a toutefois annoncé un dividende de 1,1 euro par action.

"Ces résultats ressortent globalement conformes à nos attentes" commente Portzamparc qui maintient à ce stade ses prévisions et son objectif de cours de 74,50 euros avec un avis à 'Renforcer'.