Tipiak : progression des comptes, mais prudence pour 2022

(Boursier.com) — Tipiak annonce ses comptes 2021, marqués par un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 211 ME, un excédent brut d'exploitation en augmentation à 18,7 ME contre 17,6 ME en 2020, un résultat opérationnel de 7,1 ME et un bénéfice net de 4 ME (+25%), à comparer à un niveau de 3,2 ME un an avant.

Le groupe indique que les tensions inflationnistes s'annoncent particulièrement fortes en 2022. Le groupe entend tout de même maintenir sa politique de renforcement de ses parts de marché et de soutien à la croissance de l'activité, grâce notamment à ses dépenses publicitaires, à l'innovation produits et aux investissements industriels. Le groupe envisage une poursuite de la progression de ses ventes et "la consolidation des résultats économiques" cette année. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 21 juin un dividende de 1,65 euro par action.