Tipiak : progression à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net consolidé de Tipiak pour l'année 2022 s'établit à 239,4 millions d'euros (211 ME en 2021). Il enregistre une progression de +13,4%, liée principalement aux hausses de prix de vente destinées à couvrir la forte inflation des coûts.

L'année 2022 a été marquée par les crises géopolitiques et énergétiques, une très forte inflation des coûts et des difficultés de recrutement. Dans cet environnement dégradé et incertain, le groupe a mis en place les plans d'action pour lui permettre de préserver au mieux ses positions commerciales, ses résultats économiques et ses équilibres financiers. Il a également soutenu le développement de la marque Tipiak en France et à l'international, et a réalisé un programme d'investissements à hauteur de 12 ME. Grâce à l'ensemble des actions réalisées, le groupe prévoit le maintien de ses résultats économiques à un niveau proche de ceux réalisés en 2021.

Perspectives

Les fortes tensions inflationnistes sur les coûts (notamment l'énergie) se poursuivent en 2023. Dans ce contexte complexe et instable, Tipiak, s'appuyant sur ses atouts stratégiques, maintiendra sa politique de renforcement de ses parts de marché, de soutien de la croissance de l'activité grâce à ses dépenses publicitaires, à l'innovation produits et à la poursuite de son plan d'investissements et de compétitivité.

Le groupe envisage la poursuite de la progression des ventes et la consolidation des résultats économiques en 2023. Ces perspectives restent conditionnées par le niveau de consommation en France et à l'international, et par l'évolution des prix de vente aux clients et des prix d'achat des intrants.