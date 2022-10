Tipiak pense pouvoir préserver ses résultats en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net consolidé de Tipiak au 1er semestre 2022 s'établit à 100,1 millions d'euros, en progression de +14% par rapport à 2021.

La marge brute augmente de 5,5 ME par rapport au 1er semestre 2021. Le taux de marge brute s'établit à 62,9% en diminution de 2,6 points par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel ressort à -0,8 ME, en diminution de 1 ME par rapport à celui du 1er semestre 2021 (0,2 ME).

Peu significatif au 1er semestre en raison de la forte saisonnalité de l'activité, le résultat net consolidé du 1er semestre 2022 s'établit à -1,3 ME en diminution de 0,8 ME par rapport à 2021 (-0,5 ME).

Par ailleurs, au cours de la période, le groupe a engagé à hauteur de 6,4 ME le programme d'investissements industriels prévu pour 2022 (18,3 ME), portant essentiellement l'acquisition de nouvelles lignes de conditionnement, l'amélioration de la productivité et l'évolution des systèmes d'information.

Entre 2019 et 2021, le Groupe avait mis en place un financement structuré de 140 ME contracté avec un pool bancaire constitué des 6 banques actuelles. Au cours du 1er semestre 2022, le Groupe n'a pas mobilisé de tranche du crédit CAPEX.

Au 30 juin 2022, l'endettement net global s'établit à 64,1 ME (62,2 ME au 31 décembre 2021). L'endettement net augmente de 6,3 ME par rapport au 30 juin 2021. L'endettement moyen du 1er semestre 2022 a progressé de 6,1 ME par rapport au 1er semestre 2021, avec un besoin en fonds de roulement d'exploitation en hausse de 9,3 ME avec la progression des stocks de matières premières et produits finis constitués en raison de tensions sur les matières premières et l'énergie.

Les principaux risques identifiés sont ceux liés aux incidences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : répercussions importantes sur le marché des matières premières ainsi que sur la disponibilité et le coût d'approvisionnement de l'énergie. Les difficultés de recrutement de personnel représentent aussi un risque.

Perspectives

Tipiak estime être en mesure de pouvoir préserver ses résultats économiques par rapport à ceux réalisés l'année précédente grâce à l'ensemble des plans d'actions et des moyens associés mis en oeuvre.

Il est cependant difficile de prévoir toutes les incidences de la crise énergétique et des tensions sur les marchés des matières premières sur les résultats du Groupe. Dans ce contexte incertain, le Groupe met en place les plans d'action et les moyens qui devraient lui permettre de préserver au mieux ses positions commerciales, l'emploi de ses salariés ainsi que ses résultats économiques et ses équilibres financiers.