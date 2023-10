Tipiak : nouvelle recette à la table des actionnaires !

(Boursier.com) — Les sociétés Maison Groult, Société de Gestion Billard et Hubert Grouès (Actionnaires Majoritaires) et Terrena entrent en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Terrena d'une participation majoritaire représentant environ 77,95% du capital de Tipiak SA (Bloc de Contrôle).

Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé à un prix par action Tipiak SA de 88 euros, soit une valorisation de 80,4 millions d'euros pour 100 % des actions émises de la société.

En cas de réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle, Terrena déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire (OPAS) sur le solde des actions Tipiak SA à un prix de 88 euros par action.

Terrena a l'intention, en cas d'atteinte du seuil légal à l'issue de l'OPAS, de mettre en oeuvre un retrait obligatoire des actions Tipiak SA non apportées à l'OPAS, conformément à la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration de Tipiak SA a accueilli favorablement à l'unanimité ce projet d'opération.

La conclusion de l'accord d'acquisition du Bloc de Contrôle ne pourra intervenir qu'après la consultation des instances représentatives du personnel respectives des groupe Tipiak et Terrena. La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle restera soumise à l'obtention de l'autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence.

L'acquisition du Bloc de Contrôle et la réalisation de l'OPAS s'en suivant auraient probablement lieu au cours du 1er semestre 2024.

"Afin de renforcer et accélérer le développement de Tipiak, les actionnaires familiaux historiques ont choisi de transmettre le contrôle du capital à un groupe coopératif agricole et alimentaire de premier plan, partageant les mêmes valeurs et cultures d'entreprise, ayant une forte implantation dans les régions où sont implantés les sites Tipiak : Pays de Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Normandie", justifie le management qui ajoute : "Les activités diversifiées et les compétences multiples de Tipiak et du groupe Terrena sont complémentaires et au service d'une alimentation de qualité, de l'apéritif au dessert".

Au prix de 88 euros l'action Tipiak, l'offre serait formulée quelque 32% au-dessus du cours actuel de 66,5 euros.