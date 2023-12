Tipiak : l'EBE sera significativement inférieur à 16 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Tipiak à fin octobre s'élève à 166 millions d'euros, en retrait de -6% par rapport à celui de fin octobre 2022.

Le secteur Sec affiche une progression de ses ventes de +2%. Le chiffre d'affaires est en baisse de -11% dans le secteur Froid. Les ventes en volume (tonnes) sont en recul de -9% (dont -7% dans le secteur Sec et -15% dans le secteur Froid).

Prévisions d'activité et de résultats

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels le 29 septembre, le groupe avait indiqué que le recul des ventes de produits traiteur du secteur Froid, particulièrement celles réalisées avec un client majeur à l'International, devrait avoir un impact significatif sur les résultats économiques de l'exercice 2023 comparés à ceux de 2022, dans un contexte global marqué par un niveau d'inflation élevé pesant sur la consommation alimentaire tant en France qu'à l'International. Le groupe a depuis fait le constat que la baisse de la consommation et de la demande des clients s'est accentuée en France. Il a, en conséquence, réactualisé ses prévisions de vente pour l'année 2023...

Sur la base de cette dernière actualisation, le chiffre d'affaires annuel du groupe devrait être proche de 230 ME et l'Excédent Brut d'Exploitation devrait être significativement inférieur à 16 ME.

Tipiak rappelle que les derniers mois de l'année, particulièrement la période des fêtes de fin d'année, ont un poids très significatif dans les résultats annuels du groupe.

Le groupe poursuit ses plans d'action en matière d'innovation produits, d'investissement publicitaire et promotionnel pour soutenir le développement de ses ventes. La marque Tipiak maintient ses parts de marché dominantes sur ses segments stratégiques du secteur Sec et du secteur Froid en France.

Offre à prix révisé.

Connaissance prise de ces informations, les sociétés Maison Groult, société de Gestion Billard et M. Hubert Grouès (actionnaires majoritaires) ainsi que Terrena ont décidé de poursuivre leurs négociations exclusives en vue de l'acquisition par Terrena auprès des Actionnaires Majoritaires d'une participation représentant environ 77,95% du capital de Tipiak SA à un prix révisé de 82 euros par action, en lieu et place du prix de 88 euros par action initialement envisagé.

Il est précisé que Terrena a l'intention de maintenir à 88 euros le prix par action qui serait proposé dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée obligatoire qui serait lancée sur le reste du capital de Tipiak SA en cas de réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle.