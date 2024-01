Tipiak : confirme une dégradation d'EBE

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net consolidé 2023 de Tipiak s'établit à 225,4 millions d'euros, en retrait de -5,8% par rapport à 2022 (239,4 ME).

Le secteur Sec affiche une progression de ses ventes de +2,1% à 86,2 ME. Le chiffre d'affaires est en baisse de -10,2% à 139,2 ME dans le secteur Froid. Les ventes en volume (tonnes) reculent de -9%, dont -6,7% dans le secteur Sec et -13,9% dans le secteur Froid.

En France, le niveau d'inflation élevé a pesé sur la consommation alimentaire et la demande des clients tout au long de l'année 2023. Tipiak a également enregistré un fort recul des ventes de produits traiteur du secteur Froid à l'International, impactant de façon significative les résultats économiques.

Dans ce contexte, et comme déjà annoncé en novembre 2023, le groupe prévoit une dégradation de l'excédent brut d'exploitation qui devrait être proche de 12 ME pour l'exercice 2023. Le Conseil d'administration se réunira le 21 mars 2024 pour arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Perspectives 2024

Le groupe Tipiak déploiera sa politique de renforcement des parts de marché sur ses segments stratégiques, de soutien à la croissance de l'activité grâce à ses dépenses promotionnelles et publicitaires, à l'innovation produits ciblée et à la poursuite de ses plans de conquête de marchés, d'investissements et de compétitivité.

Le groupe envisage un retour à la croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats économiques en 2024.