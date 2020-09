Tipiak : atténue sa perte au 1er semestre 2020

Crédit photo © Tipiak

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, la crise COVID-19 a impacté les activités du groupe Tipiak de manière contrastée. Elle a provoqué une accélération, en GMS, des ventes en plats céréaliers et, dans une moindre mesure, en plats cuisinés surgelés et en croûtons. En revanche, la demande en produits traiteurs a chuté dans les circuits de distribution spécialisée.

Le chiffre d'affaires net consolidé de Tipiak au 1er semestre 2020 s'établit à 85,1 millions d'euros, en progression de +6% par rapport à celui du 1er semestre 2019.

L'excédent brut d'exploitation ressort à 5,1 ME (1,7 ME au 1er semestre 2019), en hausse de 3,4 ME. Le résultat opérationnel reste cependant en perte. Elle s'établit à -0,5 ME (-3,5 ME au 30 juin 2019) pour un résultat net à -1 ME (-2,9 ME au 1er semestre 2019).

Tipiak rappelle que le résultat du 1er semestre est peu significatif, l'essentiel du résultat annuel étant réalisé au 2e semestre en raison de la forte saisonnalité structurelle de l'activité.

Perspectives 2020

Tipiak peine encore à prévoir les incidences de cette crise sanitaire et économique sans précédent sur les résultats du groupe. La crise devrait néanmoins continuer à impacter ses activités de manière contrastée selon les catégories de produits et les circuits de distribution, tant en France qu'à l'international.

Dans ce contexte inédit et incertain, le groupe Tipiak met en place les plans d'action et les moyens qui devraient lui permettre de préserver au mieux ses positions commerciales et l'emploi de ses salariés, ainsi que de maintenir ses résultats économiques et son équilibre financier.