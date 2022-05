Tipiak : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Tipiak sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire, qui se tiendra le 21 juin 2022 à 11h, à la CCI de Nantes.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'administration, ainsi que la description des modalités de participation et de vote à l'Assemblée a été publié au Balo no54 du 6 mai 2022. L'avis de convocation sera publié le 3 juin dans un Journal d'Annonces Légales et au Balo, Bulletin no66. Les documents et informations destinés à être présentés à l'Assemblée seront mis en ligne sur le site internet de la société à la rubrique finance.

Tout actionnaire peut demander à la société Tipiak de lui envoyer, à l'adresse postale ou électronique indiquée par ses soins, les documents et renseignements concernant cette Assemblée.