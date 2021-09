Tinder dans le S&P 500 !

(Boursier.com) — Match Group, maison-mère de Tinder, bondit de près de 12% avant bourse à Wall Street, alors que le dossier va être prochainement intégré dans l'indice large américain S&P 500. Match intègrera l'indice le lundi 20 septembre, prenant la place de l'Irlandais Perrigo Co. Match, opérateur de sites de rencontre qui possède par ailleurs Hinge ou OKCupid, capitalise environ 41 milliards de dollars à Wall Street. Le mois dernier, le groupe disait anticiper pour le troisième trimestre des revenus allant de 790 à 805 millions de dollars. Le groupe constatait toutefois un impact adverse du variant Delta sur sa croissance, en particulier dans certains marchés asiatiques. Sur le trimestre clos, celui de juin, les revenus s'étaient améliorés de 27% en glissement annuel à 708 millions de dollars.

Parmi les autres changements au sein du S&P 500 le 20 septembre, le groupe software et cloud computing Ceridian HCM Holding et l'assureur Brown & Brown vont aussi intégrer l'indice, alors que le gestionnaire de prestations Unum et l'équipementier pétrolier National Oilwell Varco, vont prendre la porte.