Tilray : vive croissance, mais des marges sous pression

(Boursier.com) — Tilray , le géant américain du cannabis, également actif sur le segment pharmaceutique et celui des boissons, gagne du terrain avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Le groupe a réalisé sur la période close fin août, son premier trimestre fiscal 2024, des revenus historiques de 177 millions de dollars représentant une croissance de 15% en glissement annuel, par rapport à la période correspondante de l'exercice antérieur. Le groupe indique aussi qu'il a accru sa part de marché au Canada à 13,4%. Les revenus canadiens du groupe dans le cannabis ont progressé de 16,5%, alors que les revenus internationaux dans le cannabis ont grimpé de 37%. La marge brute trimestrielle ajustée s'est tassée à 28%, contre 32% sur le trimestre antérieur. La perte nette s'est réduite à 56 millions de dollars, contre 66 millions un an avant. La perte nette par action a été de 10 cents. L'Ebitda ajusté a représenté 11,4 millions de dollars, contre 13,5 millions un an plus tôt. Le consensus de place était logé à 5 cents de perte par action pour 174 millions de dollars de revenus sur la période.