Tilray : pas brillant ?

(Boursier.com) — Tilray , le producteur nord-américain de cannabis, a dévoilé ce lundi ses résultats du deuxième trimestre fiscal 2023, clos fin novembre 2022. Le groupe a dégagé des revenus de 144 millions de dollars, contre 155 millions un an avant. Les revenus auraient été de 158 millions de dollars à changes constants. Le groupe revendique sur la période un cash flow opérationnel de 29 millions de dollars et un cash flow libre de 25 millions de dollars. Tilray précise qu'il affiche son 15e trimestre consécutif d'Ebitda ajusté positif. La perte trimestrielle par action ressort à 11 cents et la perte ajustée à 6 cents. Tilray a par ailleurs bouclé l'acquisition de Montauk Brewing Company, acteur majeur de la bière artisanale à New York. Tilray affiche en fin de trimestre un niveau de cash et équivalents de 433 millions de dollars. La perte nette atteint 62 millions de dollars, contre 6 millions de profits un an avant. La perte ajustée par action est conforme aux attentes des analystes. Le titre est attendu en retrait à Wall Street.