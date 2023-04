Tilray dévisse à Wall Street, avec les pertes trimestrielles et l'acquisition d'Hexo

(Boursier.com) — Tilray , le géant nord-américain du cannabis, plonge avant bourse à Wall Street. Le groupe a publié une perte pour son troisième trimestre fiscal et des revenus décevants. Il fait aussi état de "l'acquisition relutive" de 100% du groupe Hexo Corp. Tilray a publié sur le trimestre clos des revenus de 145,6 millions de dollars et un Ebitda ajusté positif. A devises constantes, les revenus atteignent 154,2 millions de dollars, en croissance de 2% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté se situe à 14 millions de dollars, mais la perte nette est massive à 1,2 milliard de dollars. Hors éléments, la perte ajustée par action ressort à 4 cents, proche des attentes des analystes. Le groupe table sur un Ebitda ajusté annuel allant de 60 à 66 millions de dollars. Il a terminé le trimestre avec un niveau de cash et équivalents de 408 millions.

Tilray a annoncé une réduction de l'actif net hors trésorerie de 1,1 milliard de dollars résultant de taux d'intérêt plus élevés et d'une baisse de la capitalisation boursière. Cette réduction de l'actif net hors trésorerie n'a aucune incidence sur le respect par la Société des covenants de dette, ses flux de trésorerie ou les liquidités disponibles. Tilray annonce aussi le rachat d'Hexo, un petit concurrent québécois, pour 56 millions de dollars, ce qui renforcera sa position au Canada. Les actionnaires d'Hexo recevront 0,4352 action Tilray pour chacun de leurs titres.