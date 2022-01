Tilray : 20% de croissance au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Tilray a annoncé ce lundi une augmentation de 20% de ses revenus au deuxième trimestre, le producteur canadien de cannabis ayant bénéficié d'une demande accrue de cannabis et de produits connexes. Les fermetures induites par la pandémie ont renforcé la demande en produits liés au cannabis de la part des clients confinés à domicile. Le plus grand producteur de cannabis au monde en termes de ventes a déclaré que son chiffre d'affaires avait atteint 155 millions de dollars sur le trimestre clos le 30 novembre, contre 129 millions de dollars un an plus tôt. Tilray a affiché un bénéfice net de 6 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 89 millions de dollars un an plus tôt.