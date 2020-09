TikTok : confusion sur l'accord entre ByteDance et Oracle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la reprise de TikTok aux Etats-Unis par Oracle et Walmart semblait scellée, et que Donald Trump disait samedi avoir validé le projet, le feuilleton a rebondi lundi, et le ton s'est à nouveau durci entre le président américain et ByteDance, la maison mère chinoise du réseau social de partage de vidéos très courtes.

Ainsi, les projets d'accord publiés par ByteDance et Oracle ont révélé des contradictions sur les termes de l'accord concernant TikTok... ByteDance, a en effet déclaré qu'il détiendrait 80% de TikTok Global, une société américaine nouvellement créée, et qui conservera la plupart des opérations de l'application dans le monde. ByteDance a ajouté que TikTok Global deviendrait ainsi sa filiale.

A l'inverse, Oracle a annoncé que ByteDance ne détiendrait aucune participation dans TikTok Global, confirmant que la majorité des parts de TikTok serait entre des mains américaines.

Face à cette confusion, l'action Oracle, qui progressait de plus de 3% à l'ouverture de Wall Street, ne gagnait plus en soirée que 0,8%, tandis que Walmart avançait de 0,4% (contre 1% en début de séance).

De son côté, Donald Trump a une nouvelle fois haussé le ton, menaçant d'interdire les services de TikTok aux Etats-Unis à partir de dimanche prochain si la société n'est pas contrôlée par des groupes américains. Si Oracle et Walmart "ne prennent pas le contrôle total (du nouveau groupe), alors nous n'approuverons pas l'accord", a ainsi déclaré dimanche soir le président américain sur 'Fox News'.

Le rédacteur en chef du média chinois 'Global Times' a affirmé pour sa part que le gouvernement chinois n'acceptera pas non plus l'accord entre ByteDance, Oracle et Walmart dans sa forme actuelle...