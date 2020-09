TikTok bientôt en bourse pour rassurer les Etats-Unis ?

(Boursier.com) — Les rumeurs se suivent et ne se ressemblent pas au sujet de l'éventuel dénouement de l'affaire TikTok, le réseau social de partage de vidéos étant suspecté par l'administration américaine de pouvoir transmettre à Pékin les informations d'utilisateurs. Le Chinois ByteDance, maison-mère du réseau social, envisagerait désormais une introduction en bourse de TikTok Global, société qui doit voir le jour aux Etats-Unis pour y gérer les activités de l'application. Cette éventuelle IPO serait conditionnée à l'approbation de sa proposition d'accord avec le Californien Oracle par Washington, a appris Reuters de sources bien renseignées.

ByteDance doit rapidement boucler un accord afin de rassurer la Maison blanche et de la convaincre de ne pas interdire TikTok aux Etats-Unis, comme Trump en a fait la menace. L'interdiction pourrait être mise à exécution dès la semaine prochaine. Le mois dernier, le président américain a ordonné à ByteDance de céder ces activités de TikTok aux USA du fait de craintes sur la sécurité des données personnelles des utilisateurs - au nombre de 100 millions aux Etats-Unis. Trump demeure opposé à l'hypothèse que ByteDance reste majoritaire dans l'actionnariat de TikTok, ce qui est pourtant envisagé par l'accord entre le Chinois et Oracle. Selon Reuters, les Etats-Unis et ByteDance sont convenus d'une liste de conditions sur des aspects d'un accord, mais Trump n'a pas donné son aval. Les principaux investisseurs américains de ByteDance, Oracle et peut-être Walmart, détiendraient plus de 60% des opérations de TikTok aux Etats-Unis, d'après une source de l'agence au fait des négociations. La future société s'appellerait donc TikTok Global et serait composée majoritairement de directeurs américains. Un expert en sécurité serait nommé au Conseil d'administration.

L'éventuelle introduction de TikTok serait l'une des plus importantes du secteur technologique, alors que l'application a dernièrement été valorisée plus de 50 milliards de dollars. L'IPO pourrait intervenir d'ici un an sur une place américaine. Les sources de Reuters ne connaissent pas en revanche les montants éventuellement déboursés par Oracle ou Walmart pour acquérir des parts.