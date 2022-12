Tikehau : VMRay complète un investissement de série B d'un montant total de 35 M$

(Boursier.com) — Le pionnier de la cybersécurité VMRay complète un investissement de série B d'un montant total de 35 millions de dollars US pour stimuler la croissance sur de nouveaux marchés.

VMRay, un acteur mondial de la détection et de l'analyse des menaces avancées qui offre des solutions aux entreprises, aux organisations gouvernementales et aux MSSP pour détecter et analyser les logiciels malveillants et les menaces de phishing les plus difficiles, annonce la clôture d'une série B menée par le gestionnaire d'actifs alternatifs mondial Tikehau Capital, via sa filiale Tikehau Ace Capital et son fonds European Cybersecurity Growth aux côtés de nouveaux investisseurs NRW.BANK et Gründerfonds Ruhr.

Les investisseurs précédents, High-Tech Gründerfonds et eCapital, ont également participé à ce tour de table. Le nouvel investissement permettra de poursuivre l'expansion du portefeuille de produits afin de cibler un ensemble plus large de segments de marché.

VMRay a été fondé pour surmonter une grande vulnérabilité en matière de cybersécurité : les menaces nouvelles, inconnues et sophistiquées et les attaques ciblées. L'entreprise a commencé son parcours en développant une approche unique du sandboxing, basée sur un hyperviseur, et n'a cessé d'ajouter des technologies de pointe, y compris ses propres modèles d'apprentissage automatique, pour répondre aux défis émergents et évolutifs. Les solutions visent à améliorer l'efficacité des équipes SOC grâce à des verdicts explicites, des résultats précis et des intégrations transparentes avec les principaux fournisseurs de plateformes EDR, XDR, SOAR et Threat Intelligence. La société travaille actuellement avec 4 des 5 premières entreprises technologiques mondiales, 37 institutions financières de premier plan et 56 organisations gouvernementales à travers le monde.