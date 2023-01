Tikehau : un broker ajuste son objectif de cours

(Boursier.com) — Tikehau Capital grimpe de 1,3% ce lundi à 26 euros, alors que le broker Jefferies a ajusté la mire de 34 à 32 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier. Le groupe avait réalisé de solides performances sur les piliers clés de son modèle au cours du 3e trimestre 2022. Tikehau Capital est bien positionné pour bénéficier des tendances à long-terme qui restent structurellement porteuses pour son secteur, en dépit des incertitudes conjoncturelles engendrées par le contexte économique actuel. Au 3e trimestre, les encours sont ressorties en croissance de 19% à 36,4 MdsE pour un niveau de collecte élevé à 4,3 MdsE pour la gestion d'actifs (+14%).

Perspectives confirmées

Tikehau Capital reste concentré sur l'exécution de son plan de croissance à long terme et sur la génération de performance. L'objectif du groupe pour 2022 était d'atteindre au moins 37 MdsE d'encours pour son activité de gestion d'actifs.

Tikehau Capital avait auparavant confirmé ses ambitions à moyen terme communiquées lors de son "Capital Markets Day 2022", à savoir atteindre plus de 65 MdsE d'encours pour son activité de gestion d'actifs d'ici 2026, générer plus de 250 ME de FRE (Fee-Related Earnings) d'ici 2026 et atteindre un rendement sur fonds propres de l'ordre de 15% (mid-teens) d'ici 2026.