Tikehau : solides performances

(Boursier.com) — Tikehau Capital fait état de solides performances au premier semestre 2021. Au 30 juin 2021, les actifs sous gestion de l'activité de gestion d'actifs ont atteint 29,4 mdsE, soit une hausse de 5,4 mdsE ou 22,5% sur les douze derniers mois. Cette augmentation a été principalement portée par 2,4 mdsE de collecte nette pour le premier semestre de l'année, soit deux fois le niveau de collecte réalisée au premier semestre 2020.

Au cours des douze derniers mois, la collecte nette pour l'activité de gestion d'actifs a atteint 5,5 MdsE, un record pour le groupe.

Le rythme de déploiement au sein des fonds gérés par Tikehau Capital s'est accéléré, avec 1,9 mdE investi par les fonds fermés du groupe au premier semestre 2021, soit plus du double du montant déployé au cours du premier semestre 2020, confirmant le positionnement du groupe comme acteur clé du financement de l'économie réelle.

À fin juin 2021, Tikehau Capital disposait d'un niveau de fonds à déployer (dry powder) de 6,4 MdsE dans ses fonds, leur permettant ainsi de saisir des opportunités d'investissement intéressantes.

Les Fee-Related Earnings (FRE) s'élèvent à 44,5 ME au premier semestre 2021, en hausse significative par rapport au 30 juin 2020 (+62%). La marge de FRE progresse de +5,2 points pour atteindre 36,7%, preuve de la pertinence du modèle de croissance rentable de Tikehau Capital dans la gestion d'actifs alternative.

Les revenus liés à la performance s'élèvent à 1,1 ME au premier semestre 2021, principalement issus de certains fonds ouverts de Tikehau Capital, ce qui porte le NOPAM du groupe à 45,6 ME au premier semestre 2021, en hausse de 59% sur les 12 derniers mois. La marge de NOPAM à fin juin 2021 s'élève à 37,3%, en hausse de +4,9 points sur les douze derniers mois.

Au 30 juin 2021, le portefeuille d'investissements de Tikehau Capital s'élevait à 2,9 MdsE (contre 2,4 MdsE au 31 décembre 2020).

La performance du portefeuille s'est avérée très solide au premier semestre 2021, dans un environnement de marché favorable. Les revenus du portefeuille s'élevaient à 252,2 ME au 30 juin 2021.

Le résultat net part du Groupe pour le premier semestre 2021 s'élève à 176,1 ME, en amélioration significative par rapport au premier semestre 2020.

Tikehau Capital dispose d'un bilan solide et liquide qui lui permet de lancer de nouveaux produits innovants, d'investir dans ses propres fonds pour aligner ses intérêts sur ceux des investisseurs et de saisir des opportunités de croissance externe créatrices de valeur. Au 30 juin 2021, les capitaux propres s'élevaient à 2,9 MdsE, contre 2,8 MdsE au 31 décembre 2020.

Au 30 juin 2021, la position de trésorerie consolidée de Tikehau Capital a atteint 964 ME, contre 845 ME à fin décembre 2020.

À fin juin, la dette financière s'élève à 1,5 MdE, avec un ratio de gearing de 52%.

Au second semestre 2021, le groupe compte garder un rythme soutenu dans le déploiement de ses fonds, tout en maintenant un niveau élevé de sélectivité et de discipline, et continuera à étendre sa plateforme de gestion d'actifs et à investir dans sa croissance future. À ce titre, Tikehau Capital prévoit de lancer de nouvelles initiatives, en particulier dans le domaine des stratégies durables et à impact, et vise à atteindre plus de 33 MdsE d'actifs sous gestion à fin décembre 2021.

Tikehau Capital est en ordre de marche pour dépasser les 35 MdsE d'actifs sous gestion et 100 ME de Fee-Related Earnings d'ici 2022, conformément à ses objectifs organiques.