Tikehau : ProvenRun a réalisé avec succès une levée de fonds en Série A de 15 ME

(Boursier.com) — ProvenRun annonce avoir réalisé avec succès une levée de fonds en Série A de 15 millions d'euros visant à accélérer son expansion dans le domaine de la sécurité par conception pour l'Internet des objets (IoT). Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs, a mené cet investissement via Brienne son nouveau millésime dédié à la cybersécurité, en collaboration avec le fonds Definvest du Ministère français de la Défense, géré par Bpifrance.

Fondée par Dominique Bolignano, ProvenRun se distingue en proposant le système d'exploitation (OS) et les applications les plus sécurisés au monde pour les véhicules connectés et les dispositifs intelligents. Son produit phare, ProvenCore, est le seul système d'exploitation certifié au niveau le plus élevé (EAL7) des Critères communs, la norme mondiale en matière de sécurité informatique. Grâce à une méthodologie rigoureuse et vérifiée mathématiquement, ProvenCore garantit une quasi-absence d'erreurs, même dans son code machine.

Concentré sur une approche de "sécurité par conception" dans la durée, plutôt que de réaction aux attaques, ProvenCore permet aux constructeurs automobiles et aux fabricants d'appareils IoT d'atteindre un niveau de cybersécurité de premier ordre, de développer et de certifier des applications plus rapidement, de prendre de l'avance sur les futures exigences réglementaires, et de réduire considérablement les coûts de maintenance tout au long du cycle de vie de leurs produits.

ProvenRun concentre sa technologie de pointe sur des secteurs critiques, notamment l'aérospatiale, la défense, l'automobile, et les semi-conducteurs. Ses solutions logicielles sécurisées dès la conception répondent aux défis liés à la croissance rapide de l'Internet des objets (IoT), en tirant parti de son environnement d'exécution de confiance (Trusted Execution Environment), le meilleur de sa catégorie, pour assurer la meilleure protection possible contre les cybermenaces. ProvenRun s'est affirmé comme un partenaire essentiel dans l'intégration de la sécurité logicielle embarquée pour les véhicules conçus autour du logiciel chez les constructeurs automobiles et les équipementiers, ainsi que pour les microcontrôleurs chez les fabricants de puces tels que STMicroelectronics.

Le financement de cette Série A servira à accélérer la feuille de route des produits de ProvenRun, notamment les applications de sécurité automobile et les architectures Risc-V, ainsi que son expansion géographique en Amérique du Nord.