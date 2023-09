Tikehau place une émission obligataire durable de 300 ME

(Boursier.com) — Tikehau Capital a réalisé le placement d'une nouvelle émission obligataire durable d'un montant de 300 millions d'euros à échéance mars 2030. Cette émission d'obligations durables senior unsecured est assortie d'un coupon fixe annuel de 6,625%. L'opération "reflète la qualité du crédit de Tikehau Capital, comme en témoigne la forte demande des investisseurs". "Nettement sursouscrite", l'émission a été placée auprès d'une base diversifiée de plus de 60 investisseurs et a été souscrite par plus de 80% d'investisseurs internationaux. L'obligation durable est notée 'BBB-' par les agences de notation financière S&P Global Ratings et Fitch Ratings. Au cours du deuxième trimestre 2023, les deux agences ont confirmé la note de crédit Investment Grade ('BBB-') de Tikehau Capital avec une perspective stable. "L'émission de cette deuxième obligation durable renforce la position de Tikehau Capital en tant que pionnier de la durabilité. Le produit de cette émission sera utilisé pour réaliser des investissements en lien avec le cadre d'allocation", ajoute Tikehau.

La performance ESG de Tikehau Capital a été reconnue en particulier en 2023 et positionne le groupe parmi les meilleurs acteurs du secteur. En début d'année, Tikehau Capital a été reconnu '2023 Top-Related ESG performer' par Sustainalytics, pour la deuxième année consécutive. Au cours du premier semestre 2023, le label 'Towards Sustainability' décerné par le Central Labelling Agency (CLA) du label ISR belge a été décerné à la stratégie dédiée à l'agriculture régénératrice du groupe lancée en partenariat avec AXA Climate et Unilever.

Par cette opération, Tikehau Capital allonge la maturité de sa dette à 5,3 ans contre 4 ans sans l'émission. Une demande a été faite auprès d'Euronext Paris pour que les obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris.