Tikehau : Mecachrome et WeAre Group finalisent leur rapprochement

(Boursier.com) — Le rapprochement de Mecachrome et WeAre Group, acteurs majeurs du secteur de l'aéronautique soutenus par Tikehau Ace Capital et Bpifrance, constitue une opération importante pour la consolidation du marché français. Mecachrome devient ainsi un groupe français multi-technologies de premier plan dans les secteurs stratégiques de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de l'automobile.

Mecachrome est un acteur français de référence dans la conception, l'usinage, les sous-ensembles et les ensembles de haute précision, destinés aux domaines de l'aéronautique, de l'automobile, de la défense et de l'énergie. WeAre Group est un groupe industriel majeur dans la mécanique de précision pour les secteurs aéronautique et défense.

Le nouvel ensemble Mecachrome entend réaliser un chiffre d'affaires de près de 450 ME en 2022 et atteindre plus de 750 ME d'ici à 2025. Le Groupe devient ainsi l'un des cinq plus grands fabricants de pièces pour l'aéronautique en Europe. Il est présent dans 5 pays au travers de plus de 20 sites de production et fort de 3.700 collaborateurs.