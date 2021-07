Tikehau lance Tikehau Impact Credit

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tikehau Capital lance Tikehau Impact Credit (TIC), une initiative pionnière dans le high yield. L'objectif du fonds est d'ouvrir l'investissement à impact au marché obligataire, une étape clé pour lutter contre le changement climatique et contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par l'Accord de Paris. Ce lancement est une étape majeure pour la plateforme d'impact mondiale de Tikehau Capital, déjà constituée de deux fonds de décarbonation en Europe et en Amérique du Nord, et d'un fonds d'impact lending. La mission du fonds est de financer et de s'engager activement auprès d'entreprises de divers secteurs ayant le potentiel de favoriser la transition vers une économie 'net zéro carbone'. Tikehau entend définir des opportunités d'impact pour chaque investissement et aider les émetteurs à s'engager vers un avenir plus durable.

TIC se concentrera sur trois catégories d'investissements et/ou d'émetteurs : les obligations vertes ou liées au développement durable ainsi que les pure-players déjà impliqués dans la transition énergétique et (poche A) ; les émetteurs ayant signé un engagement international en faveur du changement climatique (poche B) ; et ceux qui agissent dans tous les secteurs avec un potentiel de réduction significative des émissions de CO2 (poche C).

TIC se fixera des objectifs clés en matière d'impact fondés sur les plus hauts standards de l'industrie, tels qu'une réduction de 30% de l'intensité carbone par rapport à l'indice ESG High Yield, un investissement minimum de 25% dans des émetteurs fortement exposés au changement climatique - qui doivent accélérer leur transition et dont l'impact peut être significatif (industrie manufacturière, agriculture, transport, etc.) -, une contribution à l'auto décarbonation annuelle de 5% par secteur, à titre d'effort maximal.

Depuis sa création, Tikehau Capital a développé une approche ESG-by-design, intégrée à la gestion de son portefeuille et étant au coeur de sa philosophie d'investissement. Un engagement actif et continu auprès des émetteurs sera essentiel pour aider ces entreprises à accélérer leur transition vers un avenir plus durable.

Conformément à sa politique d'alignement des intérêts, Tikehau Capital a engagé 30 millions d'euros de capital initial dans ce fonds.