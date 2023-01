Tikehau : EGERIE lève 30 millions d'euros

(Boursier.com) — EGERIE lève 30 millions d'euros pour permettre aux dirigeants

d'évaluer l'impact financier lié aux risques cyber. Se prémunir et s'assurer contre le risque cyber est un enjeu vital pour toutes les entreprises. C'est pourquoi EGERIE, éditeur de logiciel cyber, lève 30 millions d'euros pour permettre aux dirigeants d'analyser et quantifier les risques financiers liés aux risques cyber.

Ce nouveau tour de table réunit des investisseurs spécialistes de l'assurance et de la cybersécurité (Tikehau Capital, Open CNP, la Banque des Territoires et TIIN Capital).

Spécialistes de l'informatique et des risques cyber, les dirigeants d'EGERIE ont mis au point un modèle faisant le lien entre les actifs informatiques d'une entreprise et les risques métiers associés. Par exemple, si l'on considère un processus métier comme la vente en ligne, la plateforme d'EGERIE est capable d'évaluer et d'ajuster, en quasi-temps réel, le risque cyber associé en fonction de l'évolution de la menace, d'un changement de matériel, de logiciel, de fournisseur ou l'apparition d'une nouvelle faille de sécurité...