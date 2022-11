Tikehau : Dust Mobile annonce une levée de fonds

(Boursier.com) — Dust Mobile, premier opérateur mobile de cyberdéfense, annonce une levée de fonds Série B de 12 millions d'euros menée par le Fonds Innovation Défense, géré Bpifrance et souscrit par l'Agence de l'innovation de défense (AID), destiné à soutenir l'innovation des technologies duales et transversales, accompagné des investisseurs historiques, Tikehau Ace Capital, leader européen du capital-investissement dans la sécurité du numérique, via le fonds Brienne III (fonds dédié à la cybersécurité) et OMNES Capital, acteur majeur du capital investissement et de l'investissement en infrastructure.